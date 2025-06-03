ABD'nin Yeni Büyükelçisi Tom Barrack Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, göreve başlamasının ardından Anıtkabir'e ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, göreve başlamasının ardından Anıtkabir'e ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Büyükelçi Barrack ve beraberindeki elçilik yetkilileri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Büyükelçi Barrack beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Barrack, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Barrack, deftere şunları yazdı:

"Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack."