ABD'nin terörist ilan ettiği Maduro öğrenci mitinginde dans etti

Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen bir öğrenci mitinginde, kendi barış sloganlarının remix'ine eşlik ederek dans etti. Bu olay, ABD savaş gemilerinin Venezüella kıyıları yakınlarında devriye gezdiği bir dönemde, Maduro'nun John Lennon'un ünlü şarkısı "Imagine"i seslendirmesinin ardından dikkat çekti.

Mitingde çekilen videoda, Maduro'nun müziğin ritmine uyum sağlayarak dans ettiği, parmak tabancalarıyla "pew pew" hareketi yaptığı ve Trump'ın karakteristik dans tarzına benzer, ancak daha gevşek bir şekilde sallandığı görülüyor.

Çalınan remix, Maduro'nun barış ve savaş karşıtlığı üzerine yaptığı konuşmalardan derlenen sözleri içeriyor. Reuters, bu remix'i "Barış, evet. Savaş, hayır." olarak tanımladı.

Maduro, miting sırasında John Lennon'dan da bahsetti. Lennon'u "şair ve müzisyen" olarak nitelendiren Maduro, gençleri şarkının sözlerini okumaya teşvik etti ve parçayı "her kuşak için bir barış marşı" olarak tanımladı. Konuşmasının ortasında şarkıyı birkaç satır seslendiren Maduro, şarkının anlamına dair düşüncelerini de paylaştı:

"Ne güzel bir şarkı. Sözlerini gençler, mutlaka inceleyin. Bu şarkı her zaman ilham verici. John Lennon, insanlığa bıraktığı bu armağanla her kuşak için bir marş bırakmış. Büyük şair ve müzisyen John Lennon'un anısı yaşasın."

Bu arada, ABD Karayipler'deki askeri varlığını artırdı. Bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bombardıman uçakları, savaş gemileri ve deniz piyadeleri konuşlandırıldı. Ayrıca şüpheli kaçakçılık gemilerine hava saldırıları düzenlendi.

Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanlığı, "Cartel de los Soles" (Güneş Karteli) adlı grubu yabancı terör örgütü olarak ilan etti. Bu grup, Venezüella'daki hükümet ve askeri yetkililerden oluşan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir ağ olarak biliniyor.