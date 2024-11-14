ABD'nin Savunma Bakanı adayından tuhaf açıklama: 10 yıldır elimi yıkamıyorum

Donald Trump'ın yeni savunma bakanı olarak düşündüğü Fox News sunucusu Pete Hegseth'in 2019'da yaptığı tartışmalı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

44 yaşındaki Hegseth'in, Fox & Friends Sunday programında "10 yıldır ellerimi yıkamıyorum. Mikroplar gerçek değil, göremiyorum" sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tepkiler üzerine açıklama yapan Hegseth, bunun bir şaka olduğunu savundu.

Princeton Üniversitesi mezunu olan Hegseth, Ulusal Muhafızlarda piyade yüzbaşısı olarak görev yaptı. Afganistan ve Irak'ta aktif görev alan eski asker, Guantanamo'da da bulundu. 2014'ten beri Fox News'te sunuculuk yapan Hegseth, medyadaki görevi sırasında Trump'la yakın arkadaş oldu.

Trump daha önce de 2016'da Hegseth'i Gaziler İşleri Bakanlığı için düşünmüştü. Şimdi ise onu ABD ordusunda, başkandan sonra en yetkili konuma getirmeyi planlıyor.

Bu arada Hegseth'in geçmişteki bazı olayları da tartışma konusu oldu. Bunlardan biri, canlı yayında bir West Point davulcusunu yanlışlıkla balta ile yaraladığı olay.