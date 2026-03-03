ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne saldırı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne 2 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'nin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilerek, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve hasar oluştuğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı