Haberler

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne saldırı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısını doğruladı. Saldırıda bina hasar gördü ve küçük çapta yangın çıktı.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne 2 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'nin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilerek, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve hasar oluştuğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
İran'ın füze yağdırdığı BAE'nin Devlet Başkanı Al Nahyan, AVM gezisine çıktı

İran füzeleri yağan ülkenin lideri, en beklenmedik yerde ortaya çıktı
Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak

İran'a kara harekatı mı başlıyor? Trump'ın yanıtı hayli net
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak

Vahşi cinayet sonrası öğretmenler iş bırakıyor
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi

ABD'nin kaybı hızla artıyor! Ölen askerlerle ilgili bir detay korkunç
'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt

"Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna verdiği yanıt bomba