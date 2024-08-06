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ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1'i ağır 5 asker yaralandı

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İran'ın Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamını almak için İsrail'e misilleme yapması beklenirken İran yanlısı milisler ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üslerinden biri olan El Esad'ı gece yarısı füze yağmuruna tuttu. 1'i ağır 5 ABD askerinin yaralandığı saldırıda İran üretimi 122 mm'lik Arash güdümsüz roketlerinin kullanıldığı öğrenildi. Öte yandan bölgeden servis edilen fotoğraflarda üs yakınlarından dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesine misilleme yapması beklenen İran'dan gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi.

GECE YARISI FÜZE YAĞMURUNA TUTTULAR

ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üslerinden biri olan El Esad'ı gece saatlerinde füze yağmuruna tutan İran yanlısı milislerin saldırısında, 1'i ağır 5 ABD askeri yaralandı.

ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1'i ağır 5 asker yaralandı

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Irak'ın batısındaki üs gece yarısı patlamalarla sarsıldı, birçok roketin üsse isabet ettiği, birinin de yakındaki bir köye düştüğü bilgisi var. Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan İran yanlısı milislerin komutanlarından biri, en az iki roketin El Esad hava üssünü vurduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda üs yakınlarından dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.

SON SALDIRIYI HAŞDİ ŞABİ ÜSTLENMİŞTİ

Irak'taki ABD üslerini hedef alan son saldırılar 16 ve 25 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Son saldırıyı Haşdi Şabi bünyesindeki bir grup üstlenmişti.

ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli üssüne füze yağmuru! 1'i ağır 5 asker yaralandı

ABD MİSİLLEME HAZIRLIĞI YAPIYOR

Washington'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Heidi Zhou-Castro, ABD'nin Irak'taki saldırıya misillemede bulunacağını aktardı. Heidi Zhou-Castro'ya göre, Washington Orta Doğu'daki gerilimi düşürmeye çalışsa da görünen o ki tam tersi gerçekleşiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsmail Haniye Orta Doğu El Esad İsrail Tahran İran Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Doğrucu:

Desene daha çok filistinli ölecek.. bunlar 1 öldürür onlar 1000

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7
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duyarlı vatandaş:

GAZ ALMA haberleridir emin olun üs te herkesin haberi vardı yaralı falan da yalandır.

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Alp Dogan Caglar:

Yavaş yavaş 3. Dünya savaşına

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4
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kenan say:

iran ın tiyatroları bitmez

15
2
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murtaza çınar:

Çok doğru kesinlikle herkesin haberi vardı i

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0
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