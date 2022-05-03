ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortum önüne çıkan her şeyi yıktı geçti

Kansas Eyaleti Valisi Laura Kelly, felaketten en çok etkilenen bölgeler için olağanüstü hal ilan etti ve yaklaşık 15 bin kişinin kasırga sırasında elektriğinin kesildiği bilgisini verdi. Kasırgalara ek olarak, birçok kasabada büyük dolu fırtınaları olduğu bildirildi.

"BAZI EVLER TAMAMEN HAVAYA UÇTU"

İtfaiye Şefi Chad Russell mahalledeki bazı evlerin 'tamamen havaya uçtuğunu' söyledi. Russell, temelinden tamamen kopan evler olduğunu ve bazı mahallelerin tamamının yok olduğunu vurguladı.

BİNLERCE KİŞİ ELEKTİRİKSİZ KALDI

Kasırgadan en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Andover İtfaiye Şefi Char Russell, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin güneydoğusundaki 15 bin nüfuslu Andover yerleşkesinde oluşan hortumda bir düzineden fazla evin tamamen yıkıldığını, 100'e yakın binanın hasar gördüğünü söyledi. İtfaiye şefi, hortumda biri ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bölgede yaklaşık 6 bin 500 kişinin de elektriksiz kaldığını aktardı.

"MAALESEF BUNU DAHA ÖNCE YAŞAMIŞTIK"

Hortumun yol açtığı zarardan toparlanmanın yıllar alacağını kaydeden Russel, "Maalesef bunu daha önce yaşadık." diye konuştu. 26 Nisan 1991'de Andover'ı vuran 5'inci kategorideki kasırgada 17 kişi hayatını kaybetmişti.

3 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kasırganın peşinden giden 3 Oklahoma Üniversitesi meteoroloji öğrencisinin ölümü ise herkesi yıktı. Kasırgayı incelemek için yola çıkan ve dönüş yolunda kaza yapan 22 yaşındaki Drake Brooks, 20 yaşındaki Nicholas Nair ve 19 yaşındaki Gavin Short hayatını kaybetti.

HORTUM ANI KAMERADA

Öte yandan, eyaleti felakete sürükleyen hortum drone kamerasına yansıdı. Görüntüler felaketin boyutunu adeta gözler önüne serdi.