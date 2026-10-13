ABD'nin Georgia eyaletindeki lunapark kazasında 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

ABD'nin Georgia eyaletindeki lunapark kazasında 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, eğlence merkezindeki oyuncakların geçici olarak kapatıldığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Georgia eyaletindeki lunaparkta yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, eğlence merkezindeki oyuncakların geçici olarak kapatıldığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı