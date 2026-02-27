Haberler

ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
Güncelleme:
ABD'ye ait yaklaşık 230 milyon dolar değerindeki MQ-4C Triton gözetleme İHA'sı, İran yakınlarında görev sırasında radardan kayboldu; elektronik harp müdahalesi ihtimali üzerinde durulurken olay Washington-Tahran hattındaki gerilimi yeniden yükseltti.

  • ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait MQ-4C Triton insansız hava aracı İran kıyılarına yakın bölgede radardan kayboldu.
  • MQ-4C Triton yaklaşık 230 milyon dolar değerinde ve ABD envanterindeki en pahalı insansız hava aracıdır.
  • İran'ın bölgede uydu iletişimi ve GPS sinyallerini bozabilen elektronik savaş sistemleri bulunuyor.

ABD Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan MQ-4C Triton tipi gözetleme insansız hava aracı, İran kıyılarına yakın bölgede yürüttüğü görev sırasında radardan kayboldu. Yüksek irtifada istihbarat ve keşif uçuşu gerçekleştiren hava aracı, acil durum sinyali verdikten kısa süre sonra tüm bağlantısını kaybetti.

30 SAAT HAVADA KALABİLİYOR

Triton, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde deniz trafiği ve askeri hareketliliği izlemek amacıyla kullanılan gelişmiş bir ISR (istihbarat, gözetleme ve keşif) platformu olarak biliniyor. Yaklaşık 30 saat havada kalabilen ve geniş alan tarama radarıyla donatılan sistem, ABD'nin bölgedeki en kritik hava unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ELEKTRONİK MÜDAHALE İDDİASI

Bölgedeki askeri kaynaklar, insansız hava aracının elektronik sistemlerinin ani şekilde devre dışı kaldığını bildirirken, İran'ın bölgede konuşlu elektronik harp kapasitesi dikkat çekti. İran'ın uydu iletişimi ve GPS sinyallerini bozabilen gelişmiş elektronik savaş sistemlerine sahip olduğu biliniyor. Olayın ardından Triton'un kontrol kaybının elektronik müdahale sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor.

ENVANTERDEKİ EN PAHALI HAVA ARACI

Yaklaşık 230 milyon dolar değerindeki MQ-4C Triton, ABD envanterindeki en pahalı insansız hava aracı olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu kayıp, yalnızca maddi değil aynı zamanda stratejik açıdan da Washington için önemli bir darbe anlamı taşıyor.

ABD Savunma makamları olayla ilgili inceleme başlatırken, İran tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki yüksek tansiyon göz önüne alındığında, gelişmenin ABD-İran hattında yeni bir gerilim başlığı açabileceği belirtiliyor.

