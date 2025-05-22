ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti

ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti
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ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti
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ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde görev yapan 2 diplomat hayatını kaybetti. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem suikastları "anlamsız" bulduğunu söylerken "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump ise "Açıkça antisemitizme dayanan DC'deki bu korkunç cinayetlerin şimdi sona ermesi gerekiyor" dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan 2 diplomat hayatını kaybetti.

"BU AHLAKSIZ FAİLİ ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti. Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

SALDIRI FBI OFİSİ YAKINLARINDA OLDU

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Açıkça antisemitizme dayanan DC'deki bu korkunç cinayetlerin şimdi sona ermesi gerekiyor" dedi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Trump, "Nefret ve köktenciliğin ABD'de yeri yok… Böyle şeylerin olabilmesi çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıHalil null:

darısı netanyahu nun başına

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

yapanın eline koluna sağlık.

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıBurhan Erden:

soyunuz kurusun

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

ne güzel bir haber

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSerkan Çıvkın:

Ellerinize sağlık

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme6
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