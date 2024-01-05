ABD'nin Bağdat'a yaptığı saldırı, bölgesel savaş ihtimalini artırdı

ABD'nin Bağdat'a saldırısı daha geniş bir bölgesel savaş ihtimalini artırdı

Irak, saldırının Bağdat ile Washington arasındaki anlaşmaları ihlal ettiğini söylüyor. Pentagon bunu 'gerekli' ve 'orantılı' olarak nitelendirdi.

Perşembe günü Bağdat'tadüzenlenen bir ABD hava saldırısı, İran bağlantılı bir milis komutanını öldürdü .

Şehrin orta kesiminde meydana gelen patlamalar pencereleri sarstı ve Iraklı yetkililerin civardaki sokakları kapatmasına neden oldu. ABD güçlerine yönelik çok sayıda saldırıyı üstlenen Harakat Hizbullah el-Nujaba milisleri, Bağdat bölgesindeki operasyonların komutan yardımcısı Mushtaq Talib al-Saidi'nin (aynı zamanda Ebu Takva olarak da bilinir) Filistin Caddesi'ndeki bir lojistik destek karargahında öldürüldüğünü söyledi. .

ABD, son aylarda Irak ve Suriye'de milislere bağlı yerleri birkaç kez hedef almış olsa da, Irak'ın başkentinde bu kadar merkezi bir konuma yönelik bir Amerikan operasyonu son derece nadirdir. Harakat Hizbullah el-Nujaba, Bağdat ile Washington arasındaki anlaşmaların ihlal edildiğini söyleyerek hızlı ve öfkeli bir şekilde karşılık veren Irak ordusunun komutası altına giriyor.

Pentagon sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, saldırıyı "Amerikan personeline yönelik saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde aktif olarak yer alan" militan bir lidere karşı "gerekli ve orantılı bir eylem" olarak nitelendirdi. Ryder, Abu Taqwa'nın bir "ortağının" da öldürüldüğünü söyledi ancak bu kişinin kimliğini belirtmedi. General, saldırıda hiçbir sivilin yaralanmadığını ve hiçbir altyapının zarar görmediğini kaydetti; bu iddia, Washington Post'un bağımsız olarak doğrulayamadığı bir iddiaydı.

Ryder, ABD'nin saldırıdan önce Irak hükümetine bilgi verip vermediğini konusunda yorum yapmadı.

Washington'un Bağdat'la herhangi bir anlaşmayı ihlal edip etmediği sorulduğunda Pentagon'un ABD güçlerinin tehdit edildiği her yerde meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Hava saldırısı mahallinde çekildiği ve milislerin yönettiği bir yayın organı olan Sabereen News tarafından yayımlandığı iddia edilen fotoğraflar, ABD yapımı Müşterek Havadan Karaya Füze veya eski füzenin yerine geçecek yeni bir füze olan JAGM ile uyumlu silah parçalarını gösteriyor.

Yakındaki sakinler patlamanın Amerikan güçlerinden kaynaklandığını öğrendiğinde, bazıları daha fazla şiddetin yaşanacağından korktuklarını dile getirdi.

Saldırı bölgesinden birkaç blok ötede yaşayan 27 yaşındaki Sarah Jamal, "Bu, barışın kalıcı olmadığının bir göstergesi" dedi. "Suriye'de başladı, sonra Lübnan'da, ardından İran'da ve şimdi de burada. Biz bu duruma sürükleniyoruz ve hiçbir söz hakkımız yok."