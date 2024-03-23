Üye Girişi
Haberler

ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki konser salonunda silahlı saldırı ve iki patlama meydana geldi. Ülkeyi yasa boğan terör saldırısında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Kanlı saldırının yankıları sürerken ABD'nin iki hafta önce ülkedeki vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı.

ZAMANLAMASI DA MANİDAR

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 8 Mart'ta 'aşırılıkçıların' Moskova'da bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda vatandaşlarını uyarmıştı. Açıklama Rus güvenlik servislerinin DEAŞ'ın Horasan koluna ait bir hücre tarafından bir sinagoga saldırma planını önlediklerini açıklamasından birkaç saat sonra gelmişti.

ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyardı

"KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Tüm ABD vatandaşlarını Rusya'yı terk etmeye çağıran büyükelçilik, tehdidin niteliği hakkında daha fazla ayrıntı vermemiş ancak insanların konserlerden ve kalabalık yerlerden uzak durmaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti.

ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyardı

RUSYA, "BİLGİLERİ BİZİMLE PAYLAŞIN" DİYOR

Rusya saldırının ardından, ABD'nin Moskova yakınlarındaki saldırıyla ilgili sahip olduğu her türlü bilgiyi paylaşması gerektiğini söyledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Rusya Güvenlik Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500

Yorumlar (12)

Bordo Bere:

RUSYA YOK EDILMELI DÜNYAYA ZARAR

10
71
yanıtYanıtla
ali tartan:

Sen bereyi yanlış yerine giymişsin gibi fıçından konuşuyorsun

yanıt57
yanıt4
Murat Çengel:

herkes biliyor bu tür saldırıları bu bilgi bile suçluyu çıkarıyor ortaya deabdş

69
5
yanıtYanıtla
Beyö 4'lü:

Abd ve İngiltere terörist tir saldırının tek suçlusu bu iki devlettir

59
5
yanıtYanıtla
Poyraz:

Yani batının itleri

48
5
yanıtYanıtla
ibos ibos:

İtler dalaşıyor, olan yine savunmasız masum insanlara oluyor.

39
0
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

size bir soru ışid neden hiç israile saldırmıyor halkının israile hedef olacağını bilen 30 binden fazla filistilinliyi öldürmek için eline bahane veren hamas saldırıyor bunlar islam adı altında siyonist ve batı maşası örgütler osmanlıya arapları ihanet ettirip bu coğrafyadan çıkaranda bunlardı bu ihanet şebekelerini görmüyor veya bilerek ortak oluyorsunuz doğru yolda değilsiniz benim rehberim kurandır sizin peşine,kuyruğuna takıldığınız sapıtmış insanlar ve holdingleşmiş tarikatlar değil

36
2
yanıtYanıtla
Senrey26:

malumun ilanı. bilinen eski numara ama gene de işe yarıyor ne yazık ki?

28
0
yanıtYanıtla
Güray Dilli :

Abd düşman müttefiktir , her türlü melanet beklenir...

27
0
yanıtYanıtla
İsmail Öz:

ABD uyarıyor ama Rusya öylesi büyük bir konser binasına güvenlik (Polis, Asker) koymuyor. Cihatçı teröristlerin zaten Suriye’den problemleri var Rusya’yla… Yani resmen açık hedef yapılmış. Sorumlular başta Cihatçı teröristler ve Rusya hükümetidir.

5
3
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title