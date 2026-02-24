ABD medyasından çok konuşulacak iddia: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

ABD ve İran arasındaki karşılıklı gerilimlerle devam ederken, nükleer müzakereler öncesi Wahisngton'un İran'a saldırı başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu. ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatını artırması savaş endişelerini artırdı.

TRUMP'IN OLASI KARARI ÖNCESİ ANKARA HAREKETE GEÇTİ

Gözlerin Trump'ın vereceği karara çevrildiği ortamda, ABD merkezli Bloomberg çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Bloomberg'in üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD-İran arasındaki olası savaşa karşı Ankara teyakkuza geçti. Komşu İran'da çıkacak bir savaş ihtimaline karşı Türkiye'nin kapsamlı hazırlıklar yürüttüğü iddia edildi.

"RADAR UÇAKLARI İRAN'I DAHA SIK İZLİYOR"

Haberde yer alan bilgilere göre, Türkiye'deki NATO hava gözetiminin öncelikli hedefi değişti. Bir numaralı hedefin artık Rusya değil İran olduğu, bu kapsamda kullanılan gelişmiş AWACS radar uçaklarının, Konya'daki üsten kalkarak İran'ı izleme sıklığında ciddi bir artış yaşandığı ileri sürüldü.

"GÖÇ DALGASINA KARŞI MÜLTECİ KAMPI VE TAMPON BÖLGE SEÇENEĞİ MASADA"

ABD ve İran arasında savaş çıkması durumunda yeni göç dalgasına karşı Ankara'nın farklı planları masada tuttuğu öne sürüldü. Habere göre, savaş halinde Ankara'nın sınır hattında mülteci kampları kurmanın ilk planı olduğu, krizin büyümesi halinde İran topraklarında bir tampon bölge kurma ihtimalini de değerlendirdiği iddia edildi.

