ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD uyuşturucu yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla yakalanması veya mahkum edilmesine yardımcı olacak bilgi sağlayanlara verilecek 25 milyon dolar ödülü 50 milyon dolara çıkardığını duyurdu.

MADURO'NUN BAŞINA KONULAN ÖDÜL 2 KATINA ÇIKARILDI

Açıklamada, söz konusu ödülün ABD Uyuşturucu ile Mücadele Ödül Programı kapsamında verileceği belirtildi. Bu adım, Washington yönetiminin Maduro'yu adalet önüne çıkarma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, daha önce Ocak ayında belirlenen 25 milyon dolarlık ödül miktarının da iki katına çıkarıldığı bildirildi.

Resmi açıklamada, Nicolas Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir "Cartel de los Soles" adlı suç örgütünün başında yer aldığı ve bu örgütün ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatından sorumlu olduğu ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu karteli 25 Temmuz'da "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terör Örgütü (SDGT)" olarak tanımlamıştı. Kararın gerekçesi olarak, örgütün uluslararası düzeyde süregelen uyuşturucu trafiğindeki rolü gösterildi.

ABD 2024 SEÇİM SONUCUNU TANIMIYOR

Açıklamada ayrıca, Maduro'nun 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Venezuela başkanlık seçimlerinde zafer ilan etmesine karşın, bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt sunamadığı vurgulandı.

"2020 yılından bu yana Maduro, Venezuela'daki demokrasiyi baskı altına almış ve iktidarını sürdürmek için hukuksuz yollara başvurmuştur. ABD, 2024 seçim sonuçlarını tanımamış ve Maduro'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak kabul etmemektedir." ifadelerine yer verildi.

MARCO RUBIO'DAN SERT AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Maduro'yu "diktatör" olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

"@StateDept ve @TheJusticeDept, diktatör Nicolas Maduro'nun ABD uyuşturucu yasalarını ihlal etmesi nedeniyle yakalanması için verilecek ödülü 50 milyon dolara yükseltti. Maduro, Venezuela'yı ele geçirmiş acımasız bir uyuşturucu-terör örgütü olan Cartel de los Soles'in başıdır. Maduro mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır."