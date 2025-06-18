ABD'li yetkili açıkladı: İsrail'in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı

ABD'li yetkili açıkladı: İsrail'in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı
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ABD'li yetkili açıkladı: İsrail'in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı
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İsrail, İran'dan gelebilecek uzun menzilli balistik füze saldırılarına karşı kullandığı "Arrow" (Ok) isimli savunma füzelerinde ciddi bir stok sıkıntısı yaşıyor. Bu durum, bölgedeki gerilimin artması halinde İsrail'in savunma kapasitesinin yetersiz kalabileceği endişesini doğuruyor. ABD, son birkaç aydır İsrail'e çeşitli askeri destekler sağlayarak bu sorunu çözmeye çalışıyor

Amerikalı üst düzey bir yetkilinin Wall Street Journal'a yaptığı açıklamaya göre İsrail, İran'dan gelebilecek uzun menzilli balistik füze saldırılarına karşı kullandığı "Arrow" (Ok) isimli savunma füzelerinde ciddi bir stok sıkıntısı yaşıyor. Bu durum, bölgedeki gerilimin artmaya devam etmesi halinde İsrail'in savunma kapasitesinin yetersiz kalabileceğine dair endişeleri beraberinde getiriyor.

Yetkili, ABD yönetiminin bu sorunun farkında olduğunu ve son birkaç aydır İsrail'e çeşitli askeri destekler sağladığını belirtti. Bu kapsamda, ABD'nin hem karada hem denizde hem de havada konuşlandırdığı savunma sistemleriyle İsrail'in hava savunmasını güçlendirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Haziran ayında çatışmaların tırmanması üzerine Pentagon, bölgeye daha fazla füze savunma sistemi sevk etti. Ancak şimdi hem ABD hem de İsrail'in, füzeleri etkisiz hale getirmek için kullandıkları bu önleyici sistemlerin stoklarını hızla tükettiği bildiriliyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Füze Savunma Projesi Direktörü olarak görev yapan Tom Karako, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ne ABD ne de İsrail bütün gün boyunca sadece gelen füzeleri durdurmakla uğraşamaz. İsrail ve müttefikleri, acilen kararlı ve hızlı adımlar atmalı. Bu, sadece savunmada kalınarak kazanılacak bir savaş değil. Sürekli bekleyip her füzeye karşılık vermek sürdürülebilir değil."

Öte yandan Arrow savunma sistemlerini üreten İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii şirketi (Israel Aerospace Industries), konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusu, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıdır. Ancak mühimmat kapasitemiz veya sistemlerimizle ilgili detaylı bilgi veremeyiz."

Arrow savunma sistemi, İran gibi ülkelerden gelebilecek yüksek irtifa ve uzun menzilli füze tehditlerine karşı İsrail'in en gelişmiş savunma hatlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu sistemin zayıflaması, ülkenin stratejik güvenliği açısından önemli bir açık yaratabilir.

Uzmanlar, çatışmanın daha da uzaması durumunda hem İsrail'in hem de ABD'nin füze savunma sistemlerini yenilemekte zorlanabileceğini, bu nedenle diplomatik çözümlerin hız kazanması gerektiğini vurguluyor.

ABD'li yetkili açıkladı: İsrail'in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKablobükücü:

Türkiyenin yüzde 50 si sizden verelim kullanın

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