Üye Girişi
Haberler
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerindendi! Selim İleri hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararını aldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için kararını verdi
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin mahkemedeki savunması ortaya çıktı: İstanbul Teksas oldu

Şeyda polisin katilinden çıldırtan savunma: Kafam güzeldi
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı

ABD'li üst düzey isim Türkiye'yi ziyaret edecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Ziyaretin 9-10 Ocak'ta gerçekleşeceği belirtildi.

Suriye ve Ortadoğu'da yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte Türkiye'nin diplomasi trafiği son sürat devam ediyor.Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ın Türkiye'ye geleceği açıklandı. Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerin ardından alınan ziyaret kararına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

TARİH BELLİ OLDU

Öte yandan Bass'ın Türkiye'ye geleceği tarih de belli oldu. Bass,9-10 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili'nin adresi ise Ankara olacak.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass da Ankara'yı ziyaret etmişti.

ABD'li üst düzey isim Türkiye'yi ziyaret edecek
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi
img

Türk edebiyatının önemli isimlerindendi! Selim İleri hayatını kaybetti
img

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi
İstanbul'daki yalancı bahara aldanmayın kar kapıya dayandı

İstanbul'daki yalancı bahara aldanmayın kar kapıya dayandı
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

Son Dakika Haberleri

Çarşamba günü hangi diziler var? 8 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 9 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Ocak Çarşamba ödül ne? Survivor eleme adayları kim? 8 Ocak Çarşamba Survivor'da potada kimler var? 9 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 8 Ocak Çarşamba? Ahmed Şara kimdir? Ahmed Şara hayatı ve biyografisi! Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 42. bölüm fragman izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.