ABD'li üst düzey isim Türkiye'yi ziyaret edecek

Suriye ve Ortadoğu'da yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte Türkiye'nin diplomasi trafiği son sürat devam ediyor.Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ın Türkiye'ye geleceği açıklandı. Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerin ardından alınan ziyaret kararına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

TARİH BELLİ OLDU

Öte yandan Bass'ın Türkiye'ye geleceği tarih de belli oldu. Bass,9-10 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili'nin adresi ise Ankara olacak.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass da Ankara'yı ziyaret etmişti.