ABD'li senatörden Türkiye'ye tehdit gibi uyarı: Suriye'ye kara harekatı yapılırsa tepkimiz çok sert olur

21 Eylül'de New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ABD Senatosu'ndaki Dış İlişkiler Komitesi'nin üst düzey ismi James Risch'ten Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası harekatına ilişkin tehdit gibi bir uyarı geldi. Risch, "Türkiye bir kara operasyonu yaparsa ABD'nin tepkisi 2019'daki operasyona verilen tepkiden daha sert olacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'ye bir kara operasyonu düzenleyeceğine dair açıklama ve mesajların ardından ABD Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'ndeki üst düzey bir isim olan James Risch'ten bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE F-16 SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKILMASININ BAZI ŞARTLARI VAR"

Yunan lobisinin desteğini alan Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışını engellemek istediğine dair açıklamalardan sonra Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Risch, Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakılmasının bazı şartları olduğunu söyledi.

"ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDEKİ PÜRÜZLER GİDERİLMELİ"

Teknik olarak satışı engelleme imkanı olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üst düzey isimlerinden olan Risch, "Kongre'nin Türkiye'nin F-16 satışına yeşil ışık yakması için ABD- Türkiye ilişkilerindeki pürüzler giderilmeli. Henüz Kongre, olası bir satış için bilgilendirme yapmadı" dedi. Yasal yönetmelik gereği ABD yönetimi Türkiye'ye F-16 satışı için Kongre'ye bilgi vermeli. Risch, "Fakat henüz bir bilgilendirme olmaması Türkiye ile ABD arasında bazı teknik görüşmelerin devam ettiği anlamına geliyor" yorumunu yaptı.

"ABD'NİN TEPKİSİ SERT OLACAKTIR"

Kongre'deki en etkili Cumhuriyetçi senatörlerden biri olarak bilinen Risch, "Eğer Suriye'ye düzenlenen askeri operasyonda tek bir ABD'li yaşamını kaybederse Türkiye'nin Kongre ile ilişkisi ciddi bir hasar alır. Eğer Türkiye bir kara operasyonu yaparsa ABD'nin tepkisi 2019'daki operasyona verilen tepkiden daha sert olacaktır" dedi. Risch ayrıca Türkiye ve Macaristan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, "Sürecin uzaması savaş zamanında NATO'nun birliğini zayıflatıyor" ifadesini kullandı.