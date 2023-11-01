ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal Gazze açıklaması: Öldürmede sınırımız yok

ABD'li senatör Lindsey Graham, katıldığı televizyon programında, İsrail'in Gazze'deki katliamı için skandal açıklama yaptı. Graham, "Sivil kayıplar konusunda duracağınız bir eşik var mı?" sorusuna, "Yok" yanıtını verdi.

ABD'li senatör Lindsey Graham katıldığı bir televizyon programında insanlık dışı açıklamalara imza attı. Muhabirin "Sivil kayıplar konusunda duracağınız bir eşik var mı?" sorusuna Graham "yok" cevabını verdi.

ABD'li senatör Lindsey Graham katıldığı bir televizyon programında insanlık dışı açıklamalara imza attı.

Senatör Lindsey Graham CNN'e, Filistinlilerin hiçbir kaybının İsrail'in Gazze'de devam eden askeri operasyonunun kapsamını sorgulamasına neden olmayacağını söyledi.

DURACAĞINIZ BİR EŞİK VAR MI?

CNN muhabiri Abby Phillip Graham'a "(İsrail'in Gazze saldırısı) Sizin için bir eşik var mı ve ABD hükümeti için de ABD'nin sivil kayıpları konusunda bir saniyeliğine duralım diyebileceği bir eşik var mı?" sorusunu yöneltti.

Graham ise bu soruya "Hayır" cevabını verdi.

Muhabirin "Taktikleri sorgulamaya başlayacağınız bir nokta var mı?" diye sorusu üzerine ise Graham şu ifadelerle yanıt verdi:

ÖLDÜRMEDE SINIRIMIZ YOK"

"Hayır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biri bize şunu sorsaydı: "Japonya ve Almanya'nın dünyayı fethetmemesini sağlamak için ne yapardınız? Bir sınır var mı? Yahudileri katletmeye çalışan insanlara İsrail'in yapması gerekenlerin bir sınırı var mı? Cevap hayır. Sınır yok."