Haberler

ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı Haber Videosunu İzle
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senatör Lindsay Graham, ABD basınında yer alan Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı. Trump'ın yanında konuşan Graham "Maduro bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" ifadelerini kullandı. Trump, Graham'ın sözlerini kafasını sallayarak onayladı.

  • ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırarak New York'a getirdi.
  • ABD, Maduro'ya 23 Aralık'ta iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti.
  • ABD Senatörü Lindsay Graham, Maduro'nun Türkiye'ye gitme teklifini reddettiğini ve Trump'ın bu teklifi yaptığını doğruladı.

ABD, Venezuela'ya düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırarak New York'a getirdi.

Maduro ve eşinin bugün hakim karşısına çıkması beklenirken bugün itibarıyla başlanması beklenirken, tutuklanma sürecine ilişkin yeni ayrıntıları The New York Times gündeme taşıdı.

MADURO'YA "TÜRKİYE'YE GİT" ÜLTİMATOMU İDDİASI

The New York Times'ın Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti. Haberde, Maduro'ya yurtdışında "rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği ancak 63 yaşındaki liderin bu öneriyi reddettiği aktarıldı. Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığını öne sürdü.

ABD'Lİ SENATÖR TÜRKİYE İDDİASINI DOĞRULADI

ABD basınında yer alan iddia büyük ses getirirken, Senatör Lindsay Graham söz konusu haberleri doğrulayan bir açıklama yaptı.

"TRUMP ONA BİR ÇIKIŞ SUNMUŞTU"

Trump ile aynı uçakta seyahat eden senatör "Maduro bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" dedi.

TRUMP KAFASINI SALLAYARAK ONAYLADI

ABD'li Senatör Graham'ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump'ın Maduro iddiasını kafasını sallayarak doğruladığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Turkiye' nin, guzel ulkemizin imajini nasil degistirdiniz boyle? Artik kacakcilar, suclular, baronlar ulkesi olarak biliniyoruz.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperenlive:

Maduro kacakci veya suclu değil baron hiç degil. Bugün bu durumdaysa ülkesini terketmediği içindir, sen ve senin gibiler amerika ve ıtrail gibi ülkrlerin uşaklığını yaparsınız asıl suclular sizlersiniz

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıNowiwi Com:

Türkiye çok güzel bir Ülkedir. Nowiwi . Com web sitesi, Türkiye nin dünyaca meşhur ili İSTANBUL da kurulmuşdur ve oradan yönetilmektedir. Yani İstanbul'dan. Türkiye Nowiwi nin ülkesidir. Nowiwi . Com 'un 8 ila 10 Türk bankasında hesapları vardır. Toplam 8 Türk Bankasında 295 gram altını vardır.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıLale36şakşak:

Ankarada polis dövecek biri arıyom İnstagram adresim atmaca0604

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi Com:

Nowiwi nokta Com da .. "polis" yaz. O yazımı oku.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıLale36şakşak:

Trump in karşısına çıkmaya cesaret edemeyenler gelmiş burda yorum yazıyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi Com:

Nowiwi nokta com da "trump" yaz.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Niye sen Turampın saksafoncusu musun:)

yanıt0
yanıt0

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılbaşı gecesi Gömeç'te restoranda cinayete kurban giden talihsiz adam: Artık hiç kimseyi kaybetmeyelim

Yeni yıl dileklerini söyledikten saniyeler sonra cinayete kurban gitti
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal: Kız öğrencileri oylamaya koydular

Site açıp kız öğrencileri tek tek oyladılar
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı

Sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Yılbaşı gecesi Gömeç'te restoranda cinayete kurban giden talihsiz adam: Artık hiç kimseyi kaybetmeyelim

Yeni yıl dileklerini söyledikten saniyeler sonra cinayete kurban gitti
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal: Kız öğrencileri oylamaya koydular

Site açıp kız öğrencileri tek tek oyladılar