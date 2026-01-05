ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

ABD, Venezuela'ya düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırarak New York'a getirdi.

Maduro ve eşinin bugün hakim karşısına çıkması beklenirken bugün itibarıyla başlanması beklenirken, tutuklanma sürecine ilişkin yeni ayrıntıları The New York Times gündeme taşıdı.

MADURO'YA "TÜRKİYE'YE GİT" ÜLTİMATOMU İDDİASI

The New York Times'ın Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti. Haberde, Maduro'ya yurtdışında "rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği ancak 63 yaşındaki liderin bu öneriyi reddettiği aktarıldı. Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığını öne sürdü.

ABD'Lİ SENATÖR TÜRKİYE İDDİASINI DOĞRULADI

ABD basınında yer alan iddia büyük ses getirirken, Senatör Lindsay Graham söz konusu haberleri doğrulayan bir açıklama yaptı.

"TRUMP ONA BİR ÇIKIŞ SUNMUŞTU"

Trump ile aynı uçakta seyahat eden senatör "Maduro bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" dedi.

TRUMP KAFASINI SALLAYARAK ONAYLADI

ABD'li Senatör Graham'ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump'ın Maduro iddiasını kafasını sallayarak doğruladığı ise dikkatlerden kaçmadı.