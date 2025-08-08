ABD'li milyarder, avlamaya çalıştığı mandanın boynuz darbeleriyle öldü

ABD'li milyarder, avlamaya çalıştığı mandanın boynuz darbeleriyle öldü
ABD'de dev bir şirketin CEO'su olan 52 yaşındaki milyoner Asher Watkins, Güney Afrika'da katıldığı avda; peşine düştüğü 3 tonluk bir 'Kara Ölüm' olarak bilinen manda tarafından pusuya düşürülüp boynuz darbeleriyle öldürüldü.

ABD Teksas'lı milyoner, Afrika'da peşine düştüğü 'Kara Ölüm' denilen manda tarafından boynuz darbeleriyle öldürüldü.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Teksas'ta lüks çiftlikler satan Watkins Ranch Group'u yöneten 52 yaşındaki milyoner Asher Atkins, geçen pazar günü Güney Afrika'da 10 bin dolar (406 bin TL) ödeyerek lüks bir safari firmasının düzenlediği 'yasal av'a katıldı.

3 TONLUK AFRİKA MANDASI'NIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Atkins, avın ilk günü ilk gün bir su antilopunu başarıyla vurdu. İkinci gün ise yanında profesyonel bir avcı ve iz sürücüyle birlikte 3 tonluk bir Afrika Mandası'nın peşine düştü.

ÇALILIKLARIN ARASINDA PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Teksas'ta büyüyen ve dağ aslanından çöl geyiğine kadar yüzlerce hayvan avlayan Watkins, peşinde olduğu 'Kara Ölüm' olarak bilinen dev Afrika Mandası tarafından, girdiği sık çalılıklarda pusuya düşürüldü.

Saatte 50 kilometre hızla saldıran 'Kara Ölüm'e karşı silahını ateşlemeye bile fırsat bulamayan milyoner avcı, dev mandanın boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti.

