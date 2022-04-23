Ne hastalık ne de kaza! İşte ABD'de gençlerin ölmesinden sorumlu en büyük neden

Araştırmacıların Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden elde edilen 2020 verilerinin analizine göre, çocuklar ve ergenler arasında ateşli silahlara bağlı ölümler, 2019 yılına göre yüzde 29 arttı. Kamu Sağlığı bölümünde doçent olarak çalışan araştırmacılardan Jason Goldstick, "Ateşli silah ölüm oranlarının artması, en genç nüfusumuzu önlenebilir bir ölüm nedeninden korumakta başarısız olmaya devam ettiğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

4 BİN 300'DEN FAZLA GENÇ SİLAHLA ÖLDÜ

ABD'de artan ateşli silahla şiddet eğilimlerine dikkat çeken araştırmacılar, 2020 yılında yaşları 1 ila 19 arasında 4 bin 300'den fazla kişinin ateşli silahlar sonucu öldüğüne dikkat çekti. 2020'de motorlu taşıtlar, çocuklar ve ergenler arasında yaklaşık 3 bin 900 ölüme neden olurken, uyuşturucu madde ölümleri yüzde 83'ten fazla artarak toplam 1700'den fazla ölüme ulaştı ve ülke çapında 'üçüncü önde gelen ölüm nedeni' oldu. Araştırmacılar motorlu araç kazalarının uzun süre ve geniş bir farkla sürekli olarak önde gelen ölüm nedeni olduğunu ancak zamanla ve tedbirlerle ölümlerin son 20 yılda büyük ölçüde azaldığını vurguladı. 2020 yılında ABD genelinde 45 bin'den fazla kişi, silahlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya