Üye Girişi
Haberler
BBC

ABD'li Eski Diplomat Küba Adına Casusluk Suçlamasını Kabul Etti

Güncelleme:

ABD'li eski bir diplomat, 40 yıldan uzun bir süre Küba adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul etti. Victor Manuel Rocha, Küba hükümetine gizlice bilgi aktarmakla suçlanıyordu. Rocha'nın mahkemeyle anlaştığı açıklandı ve cezası 12 Nisan'da belirlenecek.

ABD'li eski bir diplomat, 40 yıldan uzun bir süre Küba adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul etti.

73 yaşındaki Victor Manuel Rocha, 1981'den itibaren, Küba hükümetine gizlice bilgi aktarmakla suçlanıyordu. Bu dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi için çalışmıştı.

Rocha, 1999-2002 arasında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Rocha, Perşembe günü Florida eyaletindeki Miami'de görülen mahkemede suçsuz olduğuna ilişkin ilk ifadesini değiştirdi.

12 Nisan'da görülecek duruşmada cezası belli olacak.

Bu, Küba ile ABD arasındaki en yüksek profilli casusluk davalarından birinin, beklenmedik şekilde hızla karara bağlanacağı anlamına geliyor.

ABD merkezli Miami Herald gazetesine göre, Perşembe günkü duruşmada davayla ilgili gizli belgelerin nasıl ele alınacağı görüşülecekti.

Ancak bunun yerine Rocha’nın mahkemeyle anlaştığı açıklandı.

Rocha, yabancı ülkeler için casusluk yapmak, para transferi sahtekarlığında bulunmak ve ABD pasaportu almak için yanlış beyan vermekle suçlanıyor.

Soruşturmayı yürütenler tarafından toplanan deliller arasında Rocha'nın onlarca yıldır Küba için çalıştığını kabul ettiği, Küba’nın eski lideri Fidel Castro için "Komutan" şeklinde söz ettiği ve ABD'yi "düşman" olarak nitelendirdiği gizli kayıtlar da yer alıyor.

Rocha ve avukatlarının artık suçu kabul etmenin en akıllıca seçenek olduğunu düşündükleri anlaşılıyor.

BBC yorum almak için avukatıyla temasa geçti.

CIA'in eski karşı istihbarat başkanı James Olson, geçen ay BBC’ye yaptığı açıklamada, olayın Küba'nın istihbarat servislerinin ABD hükümetini nasıl alt ettiğini gösterdiğini söyledi.

Olson, “Küba istihbarat servisine karşı kişisel kin duymamın nedenlerinden biri bize karşı operasyonlarda çok başarılı olmaları" dedi.

Olson, Rocha’nın ömür boyu hapis cezasına çarptılacağını tahmin ettiğini belirtti.

ABD ve Küba'nın, Fidel Castro'nun 60 yıl önce ABD destekli hükümeti devirmesinden bu yana ilişkisi gerilimli.

ABD, 1960'lı yıllarda Küba'ya ticaret ambargosu uyguladı. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro, 2015 yılında ilişkileri normalleştirmek için adımlar attılar, ancak eski ABD Başkanı Donald Trump daha sonra bunların çoğundan geri adım attı.

Kolombiya'da doğan Rocha, New York'ta büyüdü ve ülkenin önde gelen Yale, Harvard ve Georgetown gibi üniversitelerinde okudu.

Savcılara göre 1999'dan 2002'ye kadar ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak çalıştı ve 25 yıl boyunca Ulusal Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere hükümette çeşitli görevlerde bulundu. Bolivya'nın yanı sıra Arjantin, Honduras, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nde de görevler üstlendi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, ABD ordusunun Küba’dan sorumlu kısmı olan ABD Güney Komutanlığı'nın özel danışmanı olarak çalıştı.

İddianamede, Kasım 2022'de bir FBI ajanının Küba İstihbarat Servisleri'nin temsilcisi olduğunu iddia ederek, "Havana'daki arkadaşlarından bir mesaj iletmek için” Rocha ile WhatsApp aracılığıyla temasa geçtiği belirtildi.

Rocha, dava belgelerine göre "kimsenin kendisini orada görme ihtimali bulunmadığından" biri bir alışveriş merkezindeki yemek katı olmak üzere bu kişiyle birkaç kez görüşmeyi kabul etti.

İddianameye göre, gizli görevdeki FBI ajanıyla yaptığı üç görüşme sırasında Rocha, Küba hükümeti için ajan olarak çalıştığı süreye ilişkin detaylar vermeye başladı.

Rocha'nın Küba ve kendisinden söz ederken "biz" ifadesini kullandığı iddia ediliyor.

Küba için çalışan bir casus kılığındaki FBI ajanı ona “Hala bizimle misin?" diye sorduğunda Rocha, sadakatinin sorgulanmasına "kızdığını” söyledi.

"Erkekliğimi sorgulamak gibi bir şey bu" dedi.

BBC

Küba Mahkeme Diplomasi Suç Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Kütahya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Kütahya Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Konya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Konya Belediye Başkan adayı Bilal Ortakalaycı kimdir? TİP Kocaeli adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Kocaeli Belediye Başkan adayı Hakan Koçak kimdir? 1 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 1 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 1 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 1 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! DEVA Partisi Bolu belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Bolu adayı Nadir Gürkan Yetkin kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title