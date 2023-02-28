ABD'li bilim insanları, 11 ilde yıkıma neden olan depremleri incelemeye başladı! İpucu toplamaya çalışıyorlar

ABD'li bilim insanları, Türkiye'de 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki depremden elde edilen verileri ayrıntılı olarak incelemeye başladı. ABD'nin batı kıyılarında yakın zamanda şiddetli bir deprem bekleyen uzmanlar, Doğu Anadolu Fay Hattı'na çok benzeyen San Andreas Fayı'nda meydana gelebilecek sarsıntılar için ipucu toplamaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 44 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan depremler, dünyanın en tehlikeli fay hatlarından birinin yer aldığı ABD'nin California eyaletinde de büyük endişe yarattı.

BİLİM İNSANLARI İPUCU ELDE ETMEYE ÇALIŞIYOR

ABD'nin ünlü yayın kuruluşu New York Times gazetesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yaşandığı fay hattını California'daki tehlikeli San Andreas fayıyla karşılaştırdı. Haberde, bilim insanlarının iki fayın yapıları itibarıyla birbirlerine çok benzediğini tespit ettikleri yer alırken, uzmanların Türkiye'de yıkıma neden olan bu depremleri inceleyerek ABD'nin batı kıyılarını etkileyebilecek şiddetli depremlerle ilgili ipucu elde etmeye çalıştıkları belirtildi.

"BU DEPREMLERDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİZ"

Gazeteye konuşan ABD'li sismolog Ross Stein, "Bu depremlerden çok şey öğreneceğimize şüphe yok" ifadelerini kullanırken, Scripps Ensitütüsü'nden Dr. Debi Kilb, Kahramanmaraş'ta yaşanan ikinci depremin beklenmedik bir durum olduğunu, bunun San Andreas Fayı'nda da yaşanabileceğini kaydetti.

DOĞU ANADOLU FAYI'NIN İKİ KATI

New York Times, California boyunca yaklaşık 1200 kilometre uzunluğa sahip San Andreas Fayı'nın Doğu Anadolu Fay Hattı'nın iki katı uzunluğunda olduğuna dikkat çekerek California'daki depremin daha şiddetli olabileceği yorumunu yaptı.