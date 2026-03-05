ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı

İsrail ile birlikte İran saldırı başlatan ABD, Tahran'ın misillemelerinden nasibini alan Körfez ülkelerinden Kuveyt'i terk ediyor.

BÜYÜKELÇİLİK KAPATILDI

Abd Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'teki büyükelçiliğin güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, büyükelçilik personeli ve ailelerinin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu vurguladı. ABD vatandaşlarına ise Kuveyt'e yapacakları seyahatleri yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuldu. Geçici kapatma süresi ve yeniden açılma tarihine ilişkin resmi bir bilgi verilmezken, vatandaşların acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçebileceği hatırlatıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com