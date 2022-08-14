ABD Kongre binasına aracıyla girmeye çalışan şahıs barikatlara çarptıktan sonra intihar etti

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binasına aracıyla girmeye çalışan saldırgan, barikata çarptıktan sonra aracından inerek havaya ateş açtı. Daha sonra kendisine polislerin yaklaştığını gören şahıs, kendini vurarak intihar etti.

ABD'de Kongre binası bir saldırı girişimine daha sahne oldu. Yerel saatle 04.00 sularında başkent Washington DC'de bulunan Kongre binasına aracıyla girmeye çalışan saldırgan, East Capitol Street ve Second Street'tin kesişiminde bulunan barikata aracıyla çarptı.

ARACINDAN İNİP HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kongre polisi tarafından yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle saldırganın sürdüğü aracın alev aldığı belirtilerek, saldırganın aracından indiği ve havaya birkaç el ateş ettiği ifade edildi.

POLİS YAKLAŞINCA İNTİHAR ETTİ

Polisin kendisine yaklaştığı sırada ise saldırganın kendini vurarak intihar ettiği aktarılan açıklamada, saldırıda saldırgan dışında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Şu anda şüphelinin herhangi bir Kongre üyesini hedef aldığı ve memurların silahlarını ateşlemediği görüldü. Dedektiflerimiz adamın geçmişini araştırıyor" denildi.