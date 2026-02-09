Haberler

ABD güçleri Hint Okyanusu'nda petrol tankerine el koydu

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda yaptığı operasyonla, Karayipler'deki karantina kararını ihlal eden 'Aquila II' petrol tankerini kontrol altına aldığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler'deki karantina kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD askeri güçlerinin, Başkan Donald Trump'ın yaptırım uygulanan gemilere yönelik Karayipler'de ilan ettiği karantinayı ihlal eden 'Aquila II' gemisine, Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk sahasında müdahale ettiği belirtildi. ABD güçlerinin, Karayipler'den kaçan gemiyi Hint Okyanusu'na kadar izlediği ve bölgede yapılan müdahaleyle geminin kontrolünün sağlandığı kaydedildi.

Amerikan güçlerinin karada, havada ve denizde her türlü ihlale karşılık vereceğinin ifade edildiği paylaşımda, yasa dışı faaliyet gösteren aktörlerin ABD gücünden kaçamayacağı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
