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ABD: İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştı

ABD: İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda anlaştığını duyurdu. Ateşkes, Hizbullah'ın saldırıları kesmesi ve Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi şartına bağlı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda anlaştığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın, ABD önlüğündeki müzakereler sonucunda ateşkesin uygulanmasında anlaştığını bildirdi. Açıklamada, ateşkesin, Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu belirtildi. İki ülke temsilcilerinin daha kapsamlı bir anlaşma için 22 Haziran haftasında yeniden görüşeceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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