ABD: İsrail-Lübnan arasında 4'üncü tur görüşmeleri yapıldı

Abd Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasında doğrudan müzakerelerin dördüncü turuna ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan'dan gelen heyetlerin dün bakanlıkta görüştüklerini belirtti. Dördüncü tur görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Pigott, siyasi ve güvenlik alanlarında da sürecin olumlu seyirde olduğunu aktardı. Pigott, "Son 20 yılın başarısızlıklarından sıyrılarak Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etmeyi ve İsrail'in güvenliğini sağlamayı amaçlayan kapsamlı anlaşmaya doğru ilerlerken, ABD, bu tarihi müzakereleri kolaylaştırmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı