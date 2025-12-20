ABD, Suriye'de IŞİD'e karşı 'büyük bir hava saldırısı' düzenledi

ABD, Suriye'deki Amerikan güçlerine yönelik saldırıya misilleme olarak, IŞİD örgütüne karşı "büyük bir hava saldırısı" düzenlediğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (Centcom), savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve topçu birliklerinin " Suriye'nin orta kesimlerindeki çeşitli noktalarda 70'ten fazla hedefi vurduğunu" açıkladı. Ürdün'den gelen uçaklar da saldırıya katıldı.

Açıklamada, operasyonda IŞİD'in bilinen altyapı ve silah depolarını hedef alan "100'den fazla hassas mühimmat kullanıldığı" belirtildi.

Başkan Donald Trump, 13 Aralık'ta Palmira kentinde iki ABD askeri ve bir ABD'li sivil tercümanın öldürüldüğü IŞİD saldırısının ardından, IŞİD'in kalelerine karşı "çok güçlü bir şekilde saldırdıklarını" söyledi.

Avrupa, Afrika ve Büyük Okyanus'taki Amerikan askeri operasyonlarını yöneten Centcom, X'te yaptığı açıklamada, saldırının Türkiye saatiyle 24:00'te başlatıldığını bildirdi.

CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, ABD'nin "bölge genelinde Amerikalılara ve ortaklarımıza zarar vermeyi amaçlayan teröristlerin peşini bırakmayacağını" söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdel Rahman, AFP haber ajansına verdiği demeçte, Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor vilayetinde "IŞİD örgütünün en az beş üyesinin öldürüldüğünü" ve bunların arasında bölgedeki insansız hava araçlarından sorumlu bir hücrenin liderinin de bulunduğunu söyledi.

IŞİD kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun "bir savaşın başlangıcı değil, bir intikam ilanı" olduğunu söyledi.

Hegseth "Dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalıları hedef alırsanız, kısa ve kaygılı ömrünüzün geri kalanını Amerika Birleşik Devletleri'nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçireceksiniz" dedi.

Savunma ayrıca "Bugün düşmanlarımızı avladık ve öldürdük. Birçoğunu. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, ABD'nin "söz verdiği gibi, bu cani teröristlere çok ciddi bir misilleme uyguladığını" söyledi. Trump ayrıca Suriye hükümetinin saldırıyı "tamamen desteklediğini" söyledi.

Centcom daha önce Palmira'daki saldırının bir IŞİD militanı tarafından gerçekleştirildiğini ve militanın "etkisiz hale getirilerek öldürüldüğünü" söylemişti.

Saldırıda üç ABD askeri de yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilisi, olayın "Suriye Devlet Başkanı'nın kontrolü altında olmayan bir bölgede" gerçekleştiğini söylemişti.

Aynı zamanda Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi (SOHR), saldırganın Suriye güvenlik güçlerinin bir üyesi olduğunu belirtmişti.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi ve silahlı saldırganın kimliği açıklanmadı.

2019'da ABD destekli Suriyeli savaşçılardan oluşan bir ittifak, IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği son toprak parçasını kaybettiğini duyurmuştu, ancak o zamandan beri cihatçı örgüt bazı saldırılar gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler, grubun Suriye ve Irak'ta hâlâ 5 ila 7 bin arasında militanının bulunduğunu söylüyor.

ABD birlikleri, IŞİD'e karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak diğer güçleri eğitmek amacıyla 2015'ten beri Suriye'de varlığını sürdürüyor.

Suriye, son dönemde IŞİD ile mücadele için kurulan uluslararası koalisyona katıldı ve ABD ile işbirliği yapma sözü verdi.

Eski bir cihatçı lider olan ve 2024'te koalisyon güçleriyle Beşar Esad rejimini deviren Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Kasım ayında Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelerek ziyaretini iki ülke için "yeni bir dönemin" parçası olarak nitelendirdi.