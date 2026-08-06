Vance: İran ile gerilimde tüm imkanlar masada

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran ile yaşanan gerilimin çözümü için Washington yönetimi askeri, ekonomik ve diplomatik tüm imkanları kullanacak" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına İran ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklamada bulundu. Vance, Washington yönetiminin sürecin kendi çıkarları doğrultusunda sonuçlanması için askeri, ekonomik ve diplomatik bütün araçları kullanmaya hazır olduğunu bildirdi. Tahran yönetimiyle yürütülen sürecin zorlu ve zaman alıcı olduğunu vurgulayan Vance, "İran yönetimi karmaşık bir siyasi yapıya sahip. Ülke içinde farklı görüşler var" ifadesini kullandı.

Vance, ABD'nin temel hedefinin İran ile yaşanan anlaşmazlığı ülkesinin çıkarları doğrultusunda çözmek olduğunu belirterek, Tahran'ın nükleer silah kapasitesine ulaşmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı