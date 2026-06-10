ABD ordusu: İran'a saldırıları durdurduk

ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ABD'ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığı belirtildi. Saldırılar kapsamında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma, yer kontrol ve radar altyapılarının vurulduğu kaydedilerek, "Bu operasyon, ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara orantılı bir yanıttı. ABD güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı teyakkuzda kalmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı