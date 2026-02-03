Haberler

CENTCOM: Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA düşürüldü

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, F-35C savaş uçağı tarafından İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Olay, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Arap Denizi'ndeki seyrindeyken meydana geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yetkilileri, Amerikan basınına yaptıkları açıklamada, İran'a ait olduğunu belirttikleri insansız hava aracının (İHA) F-35C savaş uçağı tarafından 'meşru müdafaa' kapsamında düşürüldüğünü bildirdi. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins ise açıklamasında, "USS Abraham Lincoln uçak gemisi, İran'ın güney kıyısından yaklaşık 500 mil uzaklıkta Arap Denizi'nde seyir halindeyken, İran'a ait bir 'Shahed-139' insansız hava aracı gereksiz bir şekilde gemiye doğru manevra yaptı. Abraham Lincoln'den bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak ve uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran insansız hava aracını düşürdü" ifadelerini kullandı.

