ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa İran'ın Nükleer Faaliyetlerini Kınadı

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa ortak açıklamayla İran'ın nükleer faaliyetlerini artırmasını kınadı. Kınama açıklaması, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA) 26 Aralık tarihli raporuna dayandırıldı.

IAEA'nın 26 Aralık'ta hazırladığı raporuna dayandırılan ortak kınama açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"IAEA'nın 26 Aralık 2023 tarihli raporu, İran'ın Natanz ve Fordow'da yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum üretim oranını Ocak ve Haziran 2023 arasında gözlemlenen seviyelere çıkardığını vurguluyor.

Bu bulgular İran'ın geriye doğru bir adımını temsil ediyor ve İran'ın aylık yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum üretim oranını üç katına çıkarmasıyla sonuçlanacak.

İran'ın nükleer programının hız kesmeden tırmanmasına katkıda bulunan bu eylemi kınıyoruz.

İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminin hiçbir inandırıcı sivil gerekçesi yoktur ve Fordow Yakıt Zenginleştirme Tesisi ile Pilot Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde rapor edilen üretim ayrıca (nükleer silahların) yayılmasıyla bağlantılı önemli riskler taşımaktadır."

GÜVENCE İSTENDİ

İran'ın bu konuda attığı adımların 'gerilimi düşürmeye yönelik iyi niyetinin olmadığı' şeklinde yorumlandığına dikkat çeken açıklamada, nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence verilmesi istendi.