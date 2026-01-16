Haberler

ABD ile Danimarka, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapacak

ABD ile Danimarka, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve Danimarka'nın Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlayacaklarını açıkladı. Görüşmeler, özel bir çalışma grubu oluşturularak her 2-3 haftada bir düzenli olarak gerçekleştirilecek.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile Danimarka'nın Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya ait Grönland'a sahip olma konusundaki kararlılığının altını çizerek, adanın ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililerin önceki gün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi son derece yapıcı olarak tanımlayan Leavitt, "Taraflar, Grönland'ın satın alınması konusuna dair teknik görüşmeleri yürütecek özel bir çalışma grubu oluşturulması hususunda mutabık kaldı. Bu heyetin her 2-3 haftada bir toplanması kararlaştırıldı" bilgisini paylaştı.

Trump'ın, Grönland'ın ABD topraklarına katılmasını istediğini ve bu durumu bir ulusal güvenlik önceliği olarak tanımladığını aktaran Leavitt, ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin bölgeye asker gönderme planlarının, Trump'ın bu stratejik kararını etkilemeyeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı

Yürekleri parçalayan kare
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza