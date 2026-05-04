ABD: Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan bazı gemilerin geçişlerine destek verilecek

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek 'Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere ilişkin bir duyuruyu paylaşıldı. Açıklamada, "Bu görev, hayati öneme sahip bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır" denildi.

15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerlerinin sürece askeri destek sağlanacağı kaydedilen açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, "Deniz ablukasını sürdürürken bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor" ifadesine yer verildi.

