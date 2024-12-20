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ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, HTŞ lideri Colani hakkında verilecek bilgi karşılığında sunulan 10 milyon dolarlık ödül kaldırıldı.

Suriye'de Esad rejimin yıkılmasına öncülük eden HTŞ'nin lideri Colani'nin uzun süredir birçok devlet tarafından terörist olarak kabul edildiği belirtilirken; sıcak bir gelişme yaşandı.

ABD HEYETİNDEN ŞAM ZİYARETİ

ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve yeni atanan Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein, bugün Suriye'deki gelişmeleri takip etmek üzere başkent Şam'a gitti.

Söz konusu ziyaretin hemen ardından HTŞ lideri Muhammed Colani'yi 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' olarak tanımlayan ve Dışişleri Bakanlığı'nın 13224 sayılı İcra Emri (EO) ile Adalet için Ödül Programı (RFJ) kapsamında başına 10 milyon dolarlık bir ödül koyan ABD, söz konusu ödülü kaldırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHakkı Murat:

anlasilmis oldu esadin devrilmesi yahudi israilin suriyeye girmesi hep abd ve yahudi oyunu

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

artık şeytanilerin kölesi oldu

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Haber YorumlarıAlpingo Bey:

Abd kuklası biri daha

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Haber Yorumlarımert barlik:

Artık ödül 50 milyon

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Israil ulkenin en buyuk sorunu olan tatli su kaynagina cozum buldu. 10 milyondan fazla kazandi.

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Haber YorumlarıHakanoglu:

kuzeyde zelensky güneyde colani. kime hizmet ediyor.

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Haber YorumlarıTheC:

Bu haber sitesinin yorumcularının ortama IQ kaç acaba?

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