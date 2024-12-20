ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı

Suriye'de Esad rejimin yıkılmasına öncülük eden HTŞ'nin lideri Colani'nin uzun süredir birçok devlet tarafından terörist olarak kabul edildiği belirtilirken; sıcak bir gelişme yaşandı.

ABD HEYETİNDEN ŞAM ZİYARETİ

ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve yeni atanan Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein, bugün Suriye'deki gelişmeleri takip etmek üzere başkent Şam'a gitti.

Söz konusu ziyaretin hemen ardından HTŞ lideri Muhammed Colani'yi 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' olarak tanımlayan ve Dışişleri Bakanlığı'nın 13224 sayılı İcra Emri (EO) ile Adalet için Ödül Programı (RFJ) kapsamında başına 10 milyon dolarlık bir ödül koyan ABD, söz konusu ödülü kaldırdı.