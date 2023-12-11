ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü

ABD Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Güney Kore'de düştüğünü, pilotun fırlatma koltuğuyla atlayarak kurtulduğunu duyurdu.

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "F-16 Fighting Falcon uçağı 11 Aralık 2023 günü 08.43 sıralarında Sarı Deniz üzerinde uçuş sırasında düştü. Pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan atladı. Pilot Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarılmıştır. Durumu stabildir. Kunsan Hava Üssü'ne götürülen pilotun durumu daha sonra değerlendirilecektir. Pilotun ismi ya da durumuyla ilgili daha fazla ayrıntı açıklanmayacaktır" denildi. Uçağın neden düştüğünü belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

JAPONYA VE AVUSTRALYA'DA NAKLİYE UÇAKLARI DÜŞMÜŞTÜ

ABD'ye ait Osprey tipi uçak, Ağustos'ta Avustralya'nın Melville Adası'nda düşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi de yaralanmıştı. Kasım ayının son günlerinde Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında da aynı tip uçak düşmüştü. ABD medyası, uçakta bulunan 8 kişinin de yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Söz konusu kazaların ardından ABD Hava Kuvvetleri, Osprey tipi uçakların görevlerde kullanımının durdurulduğunu duyurmuştu.