Rona Sural: Trump üçüncü kez başkan olamaz, anayasanın değişmesi gerekiyor

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD ve Orta Doğu gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sural, İsrail'in ateşkes sürecini ihlal ettiğini, ABD'de bütçe görüşmelerinin kritik bir dönemece girdiğini ve Trump'ın üçüncü kez aday olma olasılığının anayasal engellerle sınırlı olduğunu ifade etti.

"NETANYAHU ATEŞKESİN BOZULMASINA GEREKÇE GÖSTERDİ"

Sural, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bir İsrail askerinin öldürülmesi ve cenazelerin geç teslim edilmesini ateşkesin bozulmasına gerekçe olarak sunduğunu söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından İsrail'in 55 hava saldırısı düzenlediğini belirten Sural, "Yaklaşık 100 Filistinli hayatını kaybetti, 400 kadarı yaralandı" dedi.

"İSRAİL, 125 KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

Ateşkesin kağıt üzerinde devam ettiğini ifade eden Sural, "Hamas ateşkesin sürdüğünü söylüyor ama saldırılar devam ederse tutumlarının ne olacağı belirsiz" dedi. Ayrıca, "İsrail ateşkesin kabul edilmesinden bu yana 125 kez ateşkesi ihlal etti" ifadelerini kullandı.

"TRUMP ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞKAN OLAMAZ, ANAYASANIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

ABD gündemine de değinen Sural, anayasal sınırlamalara dikkat çekerek, "Anayasada değişiklik yapılırsa Trump üçüncü kez başkan olabilir ama bu ihtimal çok zor" dedi. Ayrıca, "Trump başkan yardımcılığı da yapamaz çünkü başkan yardımcısının, bir problem durumunda başkan olabilecek özellikleri taşıması gerekiyor" sözleriyle anayasal engeli vurguladı.

"ABD'DE HERKES BÜTÇE UZLAŞMASINI BEKLİYOR"

ABD iç siyasetinde gözlerin bütçe görüşmelerinde olduğunu belirten Sural, "Herkes bütçe görüşmelerinden çıkacak bir uzlaşmayı bekliyor" dedi. Göçmenlik konusunda da yeni bir adım atıldığını belirterek, "Göçmenlik polisi yerine sınır devriyeleri göreve gelecek" ifadelerini kullandı.