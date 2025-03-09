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ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

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ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.

ABD'de yerel polis, Indiana'dan Washington'a gidiyor olabilecek "intihar eğilimli bir kişiyi" tespit ederek Gizli Servis'le temasa geçti.

ARACI KISA SÜREDE BULUNDU

Gizli Servis ajanları şüphelinin aracını kısa süre içerisinde buldu. Araç, Beyaz Saray'ın yanındaki Eisenhower Yönetici Ofis Binası'nın yakınında park edilmişti.

SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

Memurlar yaklaşırken, şüpheli şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı bir çatışma yaşandı. Gizli Servis sözcüsü Anthony Guiglielmi tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir açıklamada, "Memurlar yaklaşırken, şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı çatışma yaşandı, bu sırada personelimiz tarafından ateş açıldı" ifadelerine yer verildi.

ŞÜPHELİNİN DURUMU BELİRSİZ

Gizli Servis memurları tarafından yaralanarak hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.

ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıŞener null:

Bir gün olacak inşallah!!!

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

süper gücüz derler, dötlerinden korkarlar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMengele:

Cok uzun sürmez yok edecekler

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Haber YorumlarıSorun Suz:

yaptıklarını yaşayacaklar

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