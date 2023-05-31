ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmelerden memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden görüşmelerden memnuniyet duyduklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, 1 Haziran'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin görüşme planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden görüşmelerden memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, 1 Haziran'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin görüşme planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Miller açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki görüşmelerin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın belirttiği gibi, Güney Kafkasya'da barış mümkündür. Son zamanlarda, barışa olan bağlılığından dolayı Başbakan (Nikol) Paşinyan'a minnettarlığımızı dile getirdik ve Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'in af konusundaki yakın tarihli açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliyev ve Paşinyan'ın Kişinev'de Avrupa liderleriyle de bir araya geleceğini hatırlatan Miller, "Umuyoruz ki bu sorunların şiddet yoluyla değil müzakere masasında çözülmesi için verimli bir adım olacaktır. Saldırgan retorik sadece geçmişteki şiddeti sürdürebilir; yapıcı bir diyalog, hem kamuya açık hem de özel, barış, fırsat ve umut yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Miller, ABD'nin her iki tarafın da kalıcı ve saygın bir barış anlaşması yapma çabalarını desteklemek için hazır olduğuna vurgu yaptı.

Paşinyan ve Aliyev, normalleşme konusunda olumlu mesaj vermişti

İki ülkenin müzakerelerine üçlü formatta öncülük eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile normalleşmeye dair müzakerelerini sabırsızlıkla beklediğini açıklamıştı.

Zirvenin ilki, 40'tan fazla ülkenin katılımıyla AB dönem başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde başkent Prag'da yapılmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu ay içinde Washington, Brüksel ve Moskova'da bir araya gelmiş, normalleşme konusunda olumlu mesajlar vermişti.