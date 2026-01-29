Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Venezuela'da yeni bir askeri harekat planlamıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Venezuela'da yeni bir askeri harekat planlamıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada, Venezuela'da herhangi bir askeri harekât planlamadıklarını belirtti. Rubio, Güney Amerika'daki çıkarların korunacağına da dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, " Venezuela'da herhangi bir askeri harekat planlamıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen oturumda senatörlerin Venezuela ile ilgili sorularını yanıtladı. Rubio, ABD'nin Güney Amerika'daki çıkarlarını her durumda savunmaya devam edecekleri belirterek, "Şu anda size kesin olarak söyleyebilirim ki, Venezuela'da herhangi bir askeri harekat düzenleme niyetinde değiliz, bunu beklemiyoruz ve planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'nde deniz piyadelerinin görev yapmaya devam edeceğini söyleyen Rubio, güç kullanımının yalnızca ABD güçlerine doğrudan tehdit olduğunda bir seçenek olarak kalacağını bildirdi. Rubio, "Yine de Başkan Donald Trump, ABD'nin ulusal çıkarlarını korumak için başkomutan olarak muhtemel seçenekleri asla göz ardı etmez" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Babası "İlaç bile kullanmaz" demişti! Merakla beklenen sonuç çıktı
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ne gözyaşlarıyla veda etti

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Diziye gözyaşlarıyla veda etti