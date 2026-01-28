ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, "İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, savunma amacıyla önleyici saldırı yapabiliriz" sözleriyle İran'ı tehdit etti.

RUBİO'DAN İRAN'A GÖZDAĞI

Dünya, ABD ile İran arasındaki gerilime odaklandı. ABD'den İran'a peş peşe tehditler gelirken, İran da her türlü saldırıya yanıt vereceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da son açıklamasında, "İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, savunma amacıyla önleyici saldırı yapabiliriz. Ancak bu Trump'ın tasarrufunda" sözleriyle gözdağı verdi.

İRAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den de yanıt gecikmedi. Erakçi, "İran herhangi bir saldırıya karşılık vermek için tetikte." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...