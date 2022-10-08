ABD'den Yunanistan ile Türkiye gerilimi yaşanırken provokatif paylaşım: İki güzel şey yan yana, Yunan doğası ve ABD gücü

Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim sürerken ABD Atina Büyükelçiliği'nden provokatif bir paylaşım yaptı. Büyükelçilik, uçak gemilerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü" notunu düştü.

ABD, Yunanistan'in gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasını görmezden geldiği gibi yaptığı paylaşımlar ile de Atina yönetimine destek veriyor. ABD Atina Büyükelçiliği yaptığı paylaşım ile Yunanistan'ın yanında olduğunu gösterdi.

İKİ GÜZEL ŞEY YAN YANA

ABD'nin Atina Büyükelçiliği uçak gemilerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü" notunu düştü.

''TARAFSIZ DEĞİLİZ''

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez daha önceden yaptığı açıklamada, Yunanistan'a olan desteğini, "Yunanistan ile Türkiye arasında tarafsız olsaydık ABD'nin, Yunanistan'daki ayak izini genişleten büyük bir 'Askerî Güvenlik İşbirliği Anlaşması'na imza atmazdık" açıklamalarında bulunmuştu.