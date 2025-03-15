ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler

ABD ordusu Yemen'de Husilere ait hedefleri havadan ve denizden vurmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa üzerinize cehennem yağacak" dedi.

SALDIRILARDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Husi Sağlık Bakanlığı ABD'nin saldırılarında şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarda ayrıca 9 sivil de yaralandı.

ABD SAVUNMA BAKANI: AMERİKA GERİ ADIM ATMAYACAK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Trump'ın açıklamalarının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve birliklerine yönelik saldırılarına "tolerans gösterilmeyeceğini" söyleyen Hegseth, "Seyrüsefer özgürlüğü yeniden sağlanacak. Amerika, Başkan Donald Trump yönetiminde, ASLA geri adım atmayacak" ifadelerini kullandı.

İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı, saldırılara ilişkin ilk görüntüleri paylaştı. Komutanlık yaptığı paylaşıma "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan çıkarlarını korumak, düşmanları caydırmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak amacıyla 15 Mart'ta Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik hassas saldırılardan oluşan bir dizi operasyon başlattı" notunu düştü.