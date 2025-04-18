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ABD'den vatandaşlarına "Suriye" uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

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ABD Dışişleri Bakanlığı, çekilme kararı aldığı Suriye ilgili vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Suriye'de terör saldırısı olabilir, teröristler kalabalıkların toplandığı alanları hedef alabilir. Hemen ülkeden çıkın." denildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı bir "Suriye" açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, çekilme kararı aldıkları Suriye ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de terör saldırısı olabileceğini belirterek ülkeden hemen çıkmalarını istedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye'de terör saldırısı olabilir, teröristler kalabalıkların toplandığı alanları hedef alabilir. Suriye'nin hiçbir bölgesi güvenli sayılmamalı. Hemen Suriye'den çıkın. Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir."

Ayrıntılar geliyor...

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

eyvah ABD başlıyor..

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