ABD'den Süleyman Soylu'ya yanıt: ABD hükümetinin Türkiye'yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı şeklinde her türlü ima yanlıştır

İçişleri Bakanı Soylu dün yaptığı açıklamada, "Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek." ifadelerini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "ABD'nin Türkiye'yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır" denildi.

Dün katıldığı bir programda, ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'ye zarar vermeye çalıştığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sert ifadeler kullandı. Soylu, "Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum" dedi.

"ABD'NİN TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRDIĞI İMASI YANLIŞTIR"

Konuyla alakalı Voice of America'nın (VOA) sorusuna e-posta ile yanıt veren Abd Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD'nin güvenlik ortağı olduğunu belirtti. Açıklamada, "ABD hükümetinin Türkiye'yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır." denildi.

"TÜRKİYE, ABD'NİN GÜVENLİK ORTAĞIDIR"

Metnin devamında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD'nin güvenlik ortağıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki ABD vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur. Yurt dışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak ABD vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar. Bu, ikili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır"