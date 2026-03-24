ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor

Güncelleme:
ABD'nin İran'a yönelik kara operasyonu ihtimalini güçlendiren bir iddia gündeme geldi,. ABD medyası, 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Brandon Tegtmeier ve beraberindeki üst düzey karargah personeline Orta Doğu'ya hareket emri verildiğini yazdı.

ABD medyasından Fox News'te yer alan habere göre, Amerikan ordusunun en seçkin birliklerinden biri olan 82. Hava İndirme Tümeni'nin Komutanı Tümgeneral Brandon Tegtmeier ve beraberindeki üst düzey karargah personeline Orta Doğu'ya hareket emri verildi.

"ACİL MÜDAHALE GÜCÜ OLARAK BİLİNİYOR"

"Acil Müdahale Gücü" olarak bilinen bu birliğin komuta kademesinin bölgeye sevki, ABD'nin İran'a yönelik sadece hava saldırılarıyla yetinmeyip, stratejik noktaları hedef alan bir kara operasyonuna hazırlandığı iddialarını güçlendirdi.

KARA SAVAŞI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Askeri uzmanlar, 82. Hava İndirme Tümeni'nin uzmanlık alanının stratejik tesisleri hızla ele geçirmek olduğuna dikkat çekerek, bu hareketliliğin İran'ın petrol merkezi olan Harg Adası veya nükleer tesislerine yönelik bir planın parçası olabileceğini belirtiyor. Beyaz Saray ve Pentagon, sevkiyatın Başkan Trump'a "maksimum seçenek sunmak" adına yapılan rutin bir hazırlık olduğunu savunsa da, bölgedeki devasa askeri yığınak gerilimin kara savaşı ihtimaline evrildiğini gösteriyor.

Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeni'ni bölgeye sevk etme hazırlığında olduğu bilgisi ilk olarak dün New York Times tarafından gündeme getirilmişti. İntikal emri haberi, Pentagon'da kara harekatına yönelik operasyonel planlamanın bir üst aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Turan Yiğittekin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Aklıma bir film geldi.Günaydıııın Vietnaaam.

Haber Yorumlarıiskender aybaroglu:

demekki 2026 da abd büyük yenilgi alacak dedikleri savaş buydu

