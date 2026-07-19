ABD, 2 ülke için seyahat uyarısı yaptı

ABD, vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle karmaşıklığını koruduğu ve öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceği bildirildi. Açıklamada, bölgeye veya bölge üzerinden seyahat edecek kişilere, uçuşların planlandığı şekilde devam edip etmediğini öğrenmek için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Lübnan basını ise ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin yayımladığı güvenlik uyarısını paylaştı. Uyarıda, ABD vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemeleri, Orta Doğu'ya veya bölge üzerinden seyahat planlarını yeniden değerlendirmeleri istendi. Büyükelçilik, bölgedeki ABD vatandaşlarına dikkatli olmayı sürdürmeleri, gelişmeleri takip etmeleri ve uçuşlarının devam edip etmediğini hava yolu şirketlerinden teyit etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı