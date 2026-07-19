Haberler

ABD, 2 ülke için seyahat uyarısı yaptı

ABD, 2 ülke için seyahat uyarısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD, vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle karmaşıklığını koruduğu ve öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceği bildirildi. Açıklamada, bölgeye veya bölge üzerinden seyahat edecek kişilere, uçuşların planlandığı şekilde devam edip etmediğini öğrenmek için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Lübnan basını ise ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin yayımladığı güvenlik uyarısını paylaştı. Uyarıda, ABD vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemeleri, Orta Doğu'ya veya bölge üzerinden seyahat planlarını yeniden değerlendirmeleri istendi. Büyükelçilik, bölgedeki ABD vatandaşlarına dikkatli olmayı sürdürmeleri, gelişmeleri takip etmeleri ve uçuşlarının devam edip etmediğini hava yolu şirketlerinden teyit etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail basını: ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor

Trump durmuyor! İsrail basınından dünyayı tedirgin eden haber
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil

Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti

Altın için ezber bozan tahmin! 5 dev banka peş peşe açıkladı
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler

Kan donduran intihar anı! Bir insan kendine bunu neden yapar?

Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada

Kafasını içeri uzatmasıyla kaçması bir oldu
Toplumsal cinsiyet kavramına tepki gösteren Çekya, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi

Bir ülke daha harekete geçti: İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler

Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Serbest bırakıldı, anında daha beterini yaptı! Hem de en yakınlarına