ABD'den İsrail'e sıkı takip: Gözetleme İHA'ları ateşkesi takip ediyor

ABD'nin, Tel Aviv yönetimini, Hamas'ın İsrailli esir cenazelerinin teslimini geciktirdiğini öne sürerek Gazze'de varılan ateşkesi ihlal etmesini engellediği iddia edildi.

İSRAİL'İN ATEŞKESİ BOZMA HAMLESİNE "ABD" ENGELİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ABD, Hamas'ın esir cenazelerini teslim etmediği bahanesiyle İsrail'in ateşkesi bozma yönünde adım atmasını engelledi. KAN'a konuşan kaynaklar, son süreçte ABD'den İsrail'e gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin Tel Aviv yönetimine ateşkesi tehlikeye sokabilecek herhangi bir adım atmaması yönünde işaret olduğunu söyledi.

ABD'Lİ ÜST DÜZEY İSİMLER İSRAİL'E GİTTİ

İsrailli yetkililer ve Netanyahu, son haftalarda üst üste ABD'den gelen üst düzey isimlerle görüşüyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve Danışmanı Jared Kushner, Netanyahu ile görüşen isimler oldu.

ABD İHA'LARINDAN GAZZE'DE GÖZETLEME UÇUŞU

ABD gözetleme İHA'larının, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi izlemek için Gazze üzerinde uçuşlar yaptığı bildirildi. The New York Times gazetesine konuşan İsrailli ve ABD'li yetkililer, ABD İHA'larının Gazze'de ateşkes gözetleme görevini yürütmek üzere İsrail'den izin aldıktan sonra uçuşlar gerçekleştirmeye başladığı belirtildi.

Washington'un eski İsrail Büyükelçisi Daniel Shapiro, Gazze semalarındaki ateşkes gözetleme uçuşlarına ilişkin "İsrail'in aktif tehdit algıladığı bir cephede ABD'nin oldukça müdahaleci bir gözetleme uygulaması" olduğu yorumunda bulundu. Shapiro, "İsrail ile ABD arasında tam bir şeffaflık ve tam bir güven olsaydı, buna gerek kalmazdı ancak ABD'nin herhangi bir yanlış anlama olasılığını ortadan kaldırmak istediği açık." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Gazze Şeridi üzerinde ilk kez İHA uçuşları gerçekleştirmediği aktarılan haberde, ABD'nin daha önce İsrail güçlerinin esirlerin yerini tespit etmesine destek amacıyla MQ-9 Reaper model İHA kullandığı hatırlatıldı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.