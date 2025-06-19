ABD'den İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

ABD'den İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım
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İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'nin İsrail ordusunu desteklemek amacıyla gönderdiği askeri teçhizatları taşıyan 14 kargo uçağının ülkeye ulaştığını açıkladı.

İsrail ile İran arasında çatışmalar 7. gününde de devam ederken, ABD'nin Tel Aviv'e olan desteği de sürüyor.

ABD'den İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

ABD'DEN İSRAİL'E 14 UÇAK DOLUSU YARDIM

Son olarak İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'nin İsrail ordusunu desteklemek amacıyla gönderdiği askeri teçhizatları taşıyan 14 kargo uçağının ülkeye ulaştığını açıkladı.

ABD'den İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

BEYAZ SARAY: BAŞKAN TRUMP, İRAN'LA İLGİLİ KARARINI İKİ HAFTA İÇİNDE VERECEK

Öte yandan, ABD'nin savaşa doğrudan müdahil olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Küfür kardeşliği tamam da nerede İSLAM kardeşliği yalancı müslüman lar

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Haber YorumlarıŞahin:

Bol bol sargı bezi vardır inşallah lazım olacak İran biraz kendine geldi veriyor coşkuyu

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