ABD'den İran savaşı kayıpları için tam gizlilik kararı

İran ile girilen savaşta askeri kayıpları her geçen gün artan Amerika Birleşik Devletleri, kamuoyu üzerindeki sarsıcı etkiyi kırmak için radikal bir "mutlak gizlilik" kararı aldı. Pentagon ve Beyaz Saray tarafından yürürlüğe konulan yeni protokole göre, cephede hayatını kaybeden askerlerin cenaze törenleri bundan böyle tamamen gizli tutulacak ve tören alanlarına kameraların girmesi kesinlikle yasaklanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Batı Irak semalarında düşen KC-135 Stratotanker tipi yakıt ikmal uçağında hayatını kaybeden 6 ABD Hava Kuvvetleri pilotunun cenaze törenine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump'a bu kritik yolculukta Savaş Bakanı Pete Hegseth eşlik etti.

MARİNE ONE DOVER İÇİN HAVALANDI

Başkan Trump ve Bakan Hegseth, hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının ülkeye getirildiği Delaware'deki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne gitmek üzere Beyaz Saray bahçesinden Marine One helikopteriyle hareket etti. Törene katılım, kamuoyuna önceden duyurulmayan yüksek güvenlikli bir program dahilinde gerçekleşti.

KAMERALAR YASAK, TÖRENLER GİZLİ

Öte yandan Beyaz Saray ve Pentagon, İran ile devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin cenaze törenlerine ilişkin radikal bir karar aldı. Alınan karara göre, İran'la savaşta verilen kayıpların cenaze süreçleri tamamen gizli tutulacak.

Tören alanlarına kameralarveherhangi bir görsel kayıt alınmayacak.

Bu kararın, askeri moralin korunması ve savaşın kamuoyu üzerindeki duygusal etkisinin kontrol edilmesi amacıyla alındığı belirtiliyor.

6 PİLOT HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Batı Irak üzerinde devriye ve ikmal görevi yürüten KC-135 Stratotanker uçağının düşmesi sonucu 6 pilot hayatını kaybetmişti. Uçağın teknik bir arıza mı yoksa bir saldırı sonucu mu düştüğü konusu, Pentagon'un gizlilik kararı nedeniyle halen netlik kazanmış değil.

Elif Yeşil
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
148 hafta sonra bir ilk! Trabzonspor'un şampiyonluk inadı sürüyor

Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi şampiyonluk ateşini yaktı
Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama

PSG'den Galatasaray eşleşmesi hakkında cesur açıklama
Fransa'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu

O ülkede ilginç seçim! Biri Hittler, diğeri Zielinski
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
148 hafta sonra bir ilk! Trabzonspor'un şampiyonluk inadı sürüyor

Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi şampiyonluk ateşini yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü